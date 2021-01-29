29 января 2021 03:12

В Канаде водитель тяжело ранил полицейского во время проверки документов


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Инцидент произошел около 16:00, 28 января (около полуночи пятницы, 29 января по Москве) на бульваре Кремази в Монреале. По предварительным данным, между правоохранителем и автомобилистом возник конфликт. Причины разногласий пока не ясны, но после общения с водителем офицера в тяжелом состоянии госпитализировали.

Первоначально канадские СМИ сообщали, что полицейский, остановивший гражданина для проверки документов, был ранен выстрелом из оружия. Однако чуть позже представитель полиции уточнил, что характер ранения пока неизвестен.

Водитель скрылся с места преступления, сейчас его разыскивают. Обстоятельства происшествия уточняются.

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