Жительница Омской области пропила деньги, данные ей на похороны ребенка

Жительница Люблинского района Омской области пропила выделенные ей средства на похороны ее ребенка.
В августе 2020 года 32-летняя женщина родила мертвого младенца и получила пособие на его погребение.
Деньги женщина потратила на алкогольные напитки, а за телом своего ребенка так и не явилась.
Его похоронили за счет администрации муниципального образования.
В региональном УМВД сообщили, что женщину признали виновной по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и назначили 100 часов обязательных работ.
Суд принял во внимание, что растратчица признала свою вину и возместила ущерб государству в полном объеме.