Жительница Омской области пропила деньги, данные ей на похороны ребенка

Жительница Люблинского района Омской области пропила выделенные ей средства на похороны ее ребенка.

В августе 2020 года 32-летняя женщина родила мертвого младенца и получила пособие на его погребение.

Деньги женщина потратила на алкогольные напитки, а за телом своего ребенка так и не явилась.

Его похоронили за счет администрации муниципального образования.

В региональном УМВД сообщили, что женщину признали виновной по статье 160 УК РФ "Присвоение или растрата" и назначили 100 часов обязательных работ.

Суд принял во внимание, что растратчица признала свою вину и возместила ущерб государству в полном объеме.