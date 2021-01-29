Стало известно время проведения выпускных экзаменов для 11-х классов

Для выпускников 11-х классов, не планирующих поступать в вузы, государственные выпускные экзамены (ГВЭ), пройдут с 24 по 28 мая 2021 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, отметив, что в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ с 3 по 17 сентября 2021 года – по русскому языку и математике.

Выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году будут сдавать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена: русский язык и математику.

Лица с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды и инвалиды для получения аттестата сдают по выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

Итоговая государственная аттестация в 11 классах в форме ГВЭ по выбранным предметам в 2021 году не проводится.