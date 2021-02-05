Рособрнадзор уточнил даты школьных экзаменов

Рособрнадзор сообщил о датах школьных экзаменов в этом году. Ведомство уточнило, что первый экзамен – по русскому языку – у учеников, не собирающихся поступать в вузы, состоится 25 мая.

"Государственный выпускной экзамен (ГВЭ), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая – по русскому языку и 28 мая – по математике", – сообщили в Рособрнадзоре.

Там уточнили, что для сдачи предусмотрены и резервные дни: 8 и 10 июня, соответственно.

Основной период сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) стартует 31 мая: в этот день выпускники смогут сдать географию, литературу и химию. Самый массовый экзамен – по русскому языку – школьники будут сдавать двумя днями позже. На него выделены два дня: 3 и 4 июня.

Экзамен по профильной математике запланирован на 7 июня. Сдать экзамен по истории и физике можно будет 11 июня, обществознание – 18 июня. 21 и 22 июня состоится устная часть экзамена по иностранным языкам.

Выпускники в этом году впервые будут сдавать экзамен по информатике на компьютерах. Пройдет он 24 и 25 июня. 28 и 29 июня, а также 2 июля предусмотрены как резервные дни для сдачи ЕГЭ.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса даты экзаменов у школьников и студентов были перенесены. Часть экзаменов сдавалась в удаленном формате.