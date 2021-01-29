В Казани насмерть сбили пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте

В Казани сбит пенсионер, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает ГТРК "Татарстан" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Как указано в сводке происшествий казанского ГИБДД УМВД России, происшествие произошло 28 января около 16:00. Предположительно, 70-летний мужчина переходил дорогу не в отведенном месте, при этом в зоне видимости находился пешеходный переход. Пенсионер был сбит водителем автомобиля Opel Corsa. В результате инцидента мужчина получил ушиб головного мозга. Пострадавшего не удалось спасти.

Всего, подчеркивают в ГИБДД УМВД России по Казани, за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 214 аварий. В трёх их них есть пострадавшие, один человек погиб.