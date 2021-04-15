В Казани водитель фургона убил студента, сдавая задним ходом. Видео

В четверг утром возле здания медицинского колледжа в Казани под колесами "ГАЗели" скончался 20-летний студент. По информации издания KazanFirst, парень умер на месте происшествия.

Фургон двигался задом, водитель не заметил стоявшего пешехода, попавшего под колеса и проехал добрый десяток метров, прежде, чем остановиться.

ДТП произошло на тротуаре, огороженном бетонными полусферами. По словам очевидцев, грузовичок, развозящий воду, заехал туда по пешеходному переходу, где ограничители не установлены.