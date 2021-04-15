15 апреля 2021 17:15

В Казани водитель фургона убил студента, сдавая задним ходом. Видео


фото: kazanfirst.ru

В четверг утром возле здания медицинского колледжа в Казани под колесами "ГАЗели" скончался 20-летний студент. По информации издания KazanFirst, парень умер на месте происшествия.

Фургон двигался задом, водитель не заметил стоявшего пешехода, попавшего под колеса и проехал добрый десяток метров, прежде, чем остановиться.

ДТП произошло на тротуаре, огороженном бетонными полусферами. По словам очевидцев, грузовичок, развозящий воду, заехал туда по пешеходному переходу, где ограничители не установлены.

происшествия смерть/кончина ДТП Казань новости