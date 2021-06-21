Водитель специально сбил подростка и скрылся с места ДТП. Видео

В Сети появились кадры инцидента, произошедшего, как утверждает пользователь, разместивший видео, на днях в поселке Боровое Матюшино под Казанью.

На записи видно, как водитель автомобиля "Жигули", проехавший мимо пешехода, вернулся задним ходом и сбил молодого человека.

По некоторым данным, в результате ДТП пострадал подросток, а виновник аварии скрылся в неизвестном направлении.

Местные жители рассказали, что неоднократно видели в населенном пункте машину, участвовавшую в инциденте.

По их рассказам, за рулем мог находиться школьник, который якобы ездит на этом транспортном средстве – данную информацию предстоит проверить сотрудникам правоохранительных органов, к которым уже поступило заявление от пострадавшей стороны.