На совещании Совбеза обсудили безопасность в ДФО

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил обеспечение безопасности в дальневосточном регионе.

Как сообщается на сайте Кремля, глава государства напомнил о фундаментальном значении Дальнего Востока для всей страны. Также он отметил, что сейчас там складывается непростая ситуация. "Мы знаем обо всех этих угрозах", – сказал Путин. По линии отдельных ведомств и правительства в целом власти постоянно занимаются вопросами развития этого региона.

Поэтому президент предложил поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении.