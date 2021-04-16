Президент обсудил с Совбезом военное строительство

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В мероприятии приняли участие ряд высокопоставленных лиц.

Глава государства с членами Совбеза обсудил военное строительство. По его словам, это чрезвычайно важная для России сфера.

Слово было предоставлено начальнику Генштаба Вооруженных сил, генералу армии Валерию Герасимову. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, во время Совбеза также обсуждался ответ на американские санкции. Были затронуты и текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.