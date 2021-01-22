На совещании СБ РФ обсудили стратегическую стабильность

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны вопросы социально-экономического развития государства. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

На совещании также состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Участие в нем приняли премьер-министр страны Михаил Мишустин, спикеры Совфеда Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и ряд других лиц, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент США Джозеф Байден собирается продлить СНВ-3 на пять лет. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что это является обнадеживающим шагом.