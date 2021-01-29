Объявлен состав сборной России на третий этап хоккейного Евротура

Тренерский штаб сборной России определился с составом на третий этап хоккейного Евротура, который пройдет в шведском городе Мальме с 11 по 14 февраля.

Исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов. Как сообщает пресс-служба ФХР, в состав сборной вошли 28 хоккеистов:

Голкиперы – Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Даниил Тарасов.

Защитники – Даниил Журавлев, Кирилл Кирсанов, Шакир Мухамадуллин, Даниил Пыленков, Семен Чистяков, Александр Алексеев, Сергей Зборовский, Марсель Ибрагимов, Артем Минулин, Даниил Мисюль.

Нападающие – Владимир Бутузов, Максим Грошев, Артур Каюмов, Виталий Кравцов, Иван Чехович, Захар Бардаков, Артем Галимов, Павел Красковский, Максим Соркин, Марат Хуснутдинов, Дамир Жафяров, Николай Коваленко, Василий Подколзин, Никита Чибряков, Сергей Шмелев.

В четверг, 11 февраля, сборная России сыграет с Финляндией, 13 февраля – со Швецией, а 14 февраля – с Чехией.

Напомним, в ноябре прошлого года российские хоккеисты стали победителями первого этапа Евротура. Тогда в Финляндию российская команда отправилась в молодежном составе. По ходу Кубка Карьяла россияне одержали победы во всех трех матчах – над финнами (6:2), шведами (2:1Б) и чехами (3:0).

На домашнем этапе Евротура, который прошел в Москве с 17 по 20 декабря, сборная России также первенствовала, подопечные Валерия Брагина переиграли Швецию (4:3Б), Чехию (4:1) и Финляндию (5:1).