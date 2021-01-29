Замминистра культуры Алтайского края погибла в ДТП

Заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина пала жертвой ДТП на Чуйском тракте. В машине, помимо нее, находились глава краевого Минкульта Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения ведомства Федор Зыков – их после оказания первой помощи отпустили по домам.

Чиновники направлялись в служебную командировку в Бийск, но около 11:30 (07:30 по Москве) на пути их машины встал так не вовремя выехавший со второстепенной дороги эвакуатор Hino Ranger. От удара передняя часть легковушки превратилась в груду металла, грузовик завалился на бок.

Кубрину доставили в больницу в тяжелом состоянии, но спасти ее врачам не удалось – она скончалась во время подготовки к операции.

Безрукова получила перелом руки, а Зыков отделался незначительными травмами.