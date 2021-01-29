Бывшего главу китайской госкомпании казнили за взяточничество и многоженство

В Китае казнили экс-председателя государственной компании по управлению активами China Huarong Лай Сяоминя. Его обвинили во взяточничестве, растрату и даже многоженство, передает Global Times.

По информации издания, ссылающегося на центральное телевидение КНР, приговор был приведен в исполнение в пятницу, 29 января.

"Сегодня утром народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя", – говорится в сообщении.

К смертной казни топ-менеджера приговорили 5 января. Суд признал его виновным в растрате 25 миллионов юаней (около 1,9 миллиона долларов США). Кроме того, суд установил, что Лай Сяоминь получил взятки на сумму почти 1,8 миллиарда юаней (порядка 280 миллионов долларов).

У правоохранителей вызвала вопросы и личная жизнь топ-менеджера. Сообщается, что он был женат, но жил со многими женщинами как муж, а кроме того устраивал любовниц на высокие должности на предприятиях, подконтрольных госкомпании.

Расследование в отношении Лай Сяоминя началось в 2018 году. Тогда же его сняли с поста и исключили из партии. В 2020 году китайское телевидение показало фильм, в котором управленец признался: он хранил деньги и драгоценности в пекинской квартире, которую называл "супермаркетом". Он также уточнил, что из денег, полученных в виде взяток, ничего не потратил – надеялся сохранить эти средства для своих детей.