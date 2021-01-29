Задержан скрывавшийся во Франции совладелец Балтийского банка

Во Франции задержали бывшего совладельца Балтийского банка Андрея Исаева, который четыре с лишним года находился в международном розыске по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом "Интерфаксу" сообщил Владимир Сенин, зампред правления Альфа-банка, в состав которого весной 2019 года и вошел Балтийский банк.

Исаева, по его словам, задержали еще 23 декабря 2020 года, вопрос об экстрадиции подозреваемого пока не поднимался.

К краху Балтийского банка привел затяжной конфликт между владельцами, которые через суд заявляли свои права на различные его активы. В августе 2014 года его санацией занялся Альфа-банк, получивший на оздоровление финансовой структуры от государства 57,4 миллиарда рублей.

В конце июля 2015 года был заочно арестован на тот момент уже бывший президент банка Олег Шигаев. Ему инкриминируют давление на членов кредитного комитета, которых он заставил выдать 3,37 миллиарда рублей подконтрольным ему компаниям "Ижант" и "Кассиопея". В следующем году дело возбудили и в отношении Исаева, который, в отличие от скрывавшегося на территории Швейцарии партнера, нашел приют во Франции.