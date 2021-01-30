В Подмосковье мужчина в ходе ссоры поджег жену

В Балашихе семейная ссора закончилась для обоих супругов серьезными ожогами. Мужчина облил несговорчивую жену бензином и запалил огонь. Однако агрессор и сам пострадал в пламени живого факела.

Женщину после жуткого инцидента доставили в больницу в тяжелом состоянии. Вопрос о госпитализации ее 43-летнего мужа, который получил травмы средней тяжести, сейчас решается, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что мужчина и женщина пострадали при взрыве канистры с бензином на 17 этаже дома, расположенного на улице Дмитриева в Балашихе. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что в пустой канистре взорвалась бензино-воздушная смесь. Возгорания и разрушений в квартире при этом не произошло. На месте работают сотрудники экстренных служб.