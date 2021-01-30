В Якутии крупный пожар полностью уничтожил школу

Сообщение о возгорании в учебном заведении поселка Кустур Эвено-Бытантайского района поступило дежурному 29 января, в 18:25 (12:25 по Москве). Сначала загорелась крыша спортивного зала, а потом огонь перекинулся на основное здание школы.

На момент прибытия добровольной пожарной команды из 11 человек крыша спортзала горела открытым огнем, по всей площади. Локализовать пожар не удалось. Вскоре школа, по информации ГУ МЧС Якутии, полыхала уже по всей площади – 1218 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

В школе обучается 109 детей, на момент пожара их в здании не было. По решению районного оперативного штаба, школьники пока будут проходить обучение дистанционно.

Причины и обстоятельств пожара выясняют дознаватели МЧС России и сотрудники МВД.