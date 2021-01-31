Огонь полностью уничтожил сельскую школу в Дагестане. Видео

В ночь на воскресенье, 31 января, в селе Тляцуда Цунтинского района Дагестана сгорела школа, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

К моменту прибытия пожарных подразделений, которым пришлось преодолеть расстояние в сорок километров, строение, площадью около 250 квадратных метров, было охвачено пламенем.

До приезда пожарных с огнем пытались бороться местные жители – в тушении участвовало около пятидесяти человек. К шести утра пожар был ликвидирован, школу отстоять не удалось.