Оползень разрушил два здания в дагестанском селе

На окраине дагестанского села Карабудахкент из-за оползня сильные повреждения получили два здания — хозяйственное строение фермерского хозяйства площадью более 500 квадратных метров и кормовой цех с жилой комнатой.

Из двух других домов из-за угрозы обрушения, по информации республиканского МЧС, были эвакуированы 6 местных жителей.

В результате инцидента никто не пострадал.

В зоне происшествия работают 12 спасателей и 4 единицы техники. К настоящему времени протяженность зоны разрыва составляет около 150 метров, а общая ее площадь достигает 6 тысяч квадратных метров.