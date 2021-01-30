Усомнившийся в Холокосте ученый прооперирован после инфаркта

Ученый Владимир Матвеев, который ранее критически высказался на тему Холокоста, госпитализирован с инфарктом, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя СПбГЭУ, где преподает Матвеев​​​. Уточняется, что преподаватель перенес операцию.

Несколько дней назад Матвеев, выступая на вебинаре повышения квалификации для педагогов Ленинградской области, усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.

Многие сочли неприемлемым продолжение работы Матвеева в качестве преподавателя, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг сообщили, что обратятся в прокуратуру в связи с высказываниями Матвеева.

Полковник в отставке, доктор технических и кандидат экономических наук, доцент Матвеев преподает более 30 лет. в СПбГЭУ он преподает внешнюю политику стран Северной Европы, читает лекции по международному терроризму и международным конфликтам.

В СПбГЭУ на следующей неделе запланировано заседание комиссии по этике. В связи с госпитализацией Матвеева заседание комиссии откладывается.