Усомнившийся в Холокосте ученый прооперирован после инфаркта

Ученый Владимир Матвеев, который ранее критически высказался на тему Холокоста, госпитализирован с инфарктом, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя СПбГЭУ, где преподает Матвеев. Уточняется, что преподаватель перенес операцию.
Несколько дней назад Матвеев, выступая на вебинаре повышения квалификации для педагогов Ленинградской области, усомнился в факте Холокоста и заявил, что некорректно говорить о его жертвах.
Многие сочли неприемлемым продолжение работы Матвеева в качестве преподавателя, главный раввин Санкт-Петербурга Менахем-Мендл Певзнер и глава городской еврейской общины Марк Грубарг сообщили, что обратятся в прокуратуру в связи с высказываниями Матвеева.
Полковник в отставке, доктор технических и кандидат экономических наук, доцент Матвеев преподает более 30 лет. в СПбГЭУ он преподает внешнюю политику стран Северной Европы, читает лекции по международному терроризму и международным конфликтам.
В СПбГЭУ на следующей неделе запланировано заседание комиссии по этике. В связи с госпитализацией Матвеева заседание комиссии откладывается.