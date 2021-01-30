Подростки и взрослый погибли в ночном столкновении со столбом

В ночь на субботу, 30 января, в Поворино Воронежской области произошла авария, унесшая три жизни.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 22-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением, после чего машина врезалась в опору линии электропередач и перевернулась.

На месте инцидента скончались пассажиры легковушки – подростки 15 и 17 лет, и 24-летний мужчина.

Травмы получили 29-летняя женщина и мужчина 24 лет, им потребовалась госпитализация.

В настоящее время полицейские задержали предполагаемого виновника фатального ДТП, начато проведение доследственной проверки.