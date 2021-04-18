Пять подростков на иномарке разбились в аварии в Новочеркасске

В Ростовской области произошло смертельная авария, погибли пять подростков. Еще один – в реанимации.

Трагедия произошла рано утром (4.30 по местному времени) в Новочеркасске. За рулем иномарки Hyundai был подросток 2007 года рождения. Всего в машине находилось шесть несовершеннолетних. Предварительно установлено, что автомобиль врезался в дерево в Машиностроительном переулке.

Как передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", правоохранители незамедлительно выехали к месту аварии.