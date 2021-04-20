В Новочеркасске объявили траур по погибшим в аварии пятерым подросткам

В Новочеркасске, где в минувшие выходные погибли пятеро подростков, сегодня объявлен траур. Власти города приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.

Напомним, смертельная авария произошла в Новочеркасске в минувшее воскресенье в 4.30 утра. За рулем иномарки Hyundai был подросток 2007 года рождения. Всего в машине находилось шесть несовершеннолетних. Предварительно установлено, что автомобиль врезался в дерево в Машиностроительном переулке. Погибли пятеро подростков, один останется в реанимации.

Предварительно установлено, что компания накануне ДТП бурно отмечала день рождения. не обошлось без алкоголя. А рано утром подростки отправились на автомобиле покататься, передает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24". Следователи следственного управления по Ростовской области возбудили уголовное дело. Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.