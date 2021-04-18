Машина с подростками попала в ДТП, погибли пять человек

Около половины пятого утра в воскресенье, 18 апреля, в Новочеркасске Ростовской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько жизней.

По предварительным данным, автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находился 14-летний подросток, на большой скорости врезался в дерево.

Как сообщают местные СМИ, в салоне легковушки находились шесть человек – все они были несовершеннолетними.

После столкновения выжил только один пассажир, находившийся на заднем сидении, в настоящее время он находится в больнице. Остальные участники ДТП скончались на месте.

Сейчас обстоятельства фатальной аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.