Гвардиола – лучший футбольный тренер последних четырех лет

Рейтинг ELO, используемый в шахматах, был применен при составлении лучших футбольных тренеров последних четырех лет. Наибольшую сумму набрал каталонец Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити".

Сумма Гвардиолы составила 2 173 очка, сообщает Газета.ru. На втором месте аргентинец Диего Симеоне ("Атлетико"). Третьим оказался португалец Жозе Моуринью.

В число 50 лучших вошли два российских тренера. Курбан Бердыев с 1 858 баллами занял 27-е место. Юрий Семин расположился на 37-й позиции с результатом 1 837 очков.