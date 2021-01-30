Промес должен стать спартаковцем до 31 января

Полузащитник "Аякса" Квинси Промес вернется в "Спартак" до 31 января. Клубы близки к компромиссу по контракту.

Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на De Telegraaf, представители "Аякса" и "Спартака" провели переговоры. Стороны близки к согласию. "Аякс" согласился продать полузащитника в "Спартак". Клубы хотят оформить сделку до 31 января.

Воспитанник "Аякса" Квинси Промес пришел в "Спартак" из "Твенте" в 2014 году. На протяжении четырех лет голландец был лидером московского клуба. В 2017 Промес помог красно-белым выиграть чемпионат и Суперкубок России. В 2018 Квинси перешел в "Севилью", а с лета 2019 он выступает за "Аякс".