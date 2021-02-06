Федун: Промес? Мяч на стороне "Аякса". Предложение сделано

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал информацию о возможном возвращении в стан "красно-белых" нидерландского полузащитника Квинси Промеса.

"Мяч на стороне "Аякса", – приводит слова Федуна Sport24.ru. – Это все, что я пока могу сказать. Все предложения сделали. Несколько проблем возникло — вот они и тянут".

В четверг управляющий директор столичного клуба Евгений Мележиков признался, что в переговорах с амстердамцами возникли трудности.

Напомним, Промес играл за москвичей с 2014 по 2018 год. Квинси провел за российскую команду 133 матча, забил 66 мячей и сделал 33 результативных передачи.

В 2017 году нидерландец помог "Спартаку" стать чемпионом России и выиграть Суперкубок страны. В 2018 Промес перешел в "Севилью", а в 2019 году вернулся в "Аякс", воспитанником которого является.