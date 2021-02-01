Стали известны подробности перехода Промеса в "Спартак"

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес в ближайшее время присоединится к московскому "Спартаку", который проходит подготовительный сбор в Дубае. За красно-белых 29-летний футболист будет выступать на правах аренды.

Как сообщает "Спорт-экспресс", зарплата Промеса в столичном клубе составит 3,5 миллиона евро, не считая бонусов. За аренду голландца спартаковцы заплатят 500 тысяч евро.

Также стало известно, что красно-белые смогут выкупить контракт игрока за 9 миллионов евро.

Напомним, что Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России. В его активе 66 голов и 33 передачи в 135 играх за красно-белых.