Инсайдеры сообщают о подписании "Спартаком" контракта с Промесом

Столичный "Спартак" пришел к соглашению с амстердамским "Аяксом" по переходу футболиста сборной Нидерландов Квинси Промеса. Журналист Алекс Эредия сообщил, что московский клуб уже подписал соглашение с игроком.

В своем Twitter-аккануте инсайдер из нидерландcкого издания Voetbal International написал: "Квинси Промес – уже игрок "Спартака". Официальное заявление об этом будет опубликовано в ближайшее время".

Напомним, что в минувшее трансферное окно "Спартак" объявил о своих намерениях вернуть Промеса обратно. Однако в последние дни сообщалось о том, что в переговорах клубов возникли трудности.

Впрочем, в "Спартаке" дали понять, что предложение сделано и теперь все зависит от амстердамцев.