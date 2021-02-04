"Спартак" испытывает трудности в переговорах с "Аяксом" по Промесу

В переговорах московского "Спартака" и амстердамского "Аякса" по трансферу Квинси Промеса возникли трудности. Управляющий директор столичного клуба Евгений Мележиков признался, что "красно-белые" не согласны с требованиями нидерландцев.

В интервью "РБ Спорт" он заявил: "Аякс" требует безусловность выплат при любом раскладе решения суда. Мы хотим их или разбить, или их не иметь. Потому что если футболист не сможет выполнять свою трудовую деятельность по решению суда, то мы не хотим, чтобы выплаты были нашей безусловной ответственностью".

"Мы разговариваем, предлагаем различные варианты, но в "Аяксе" пока не идут на это. Мы куда-то спешим? Подождем. Возобновим переговоры, но пока все на паузе. Финансовую же стоимость с "Аяксом" согласовали".

Напомним, что Промес будет выступать за "Спартак" на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа. Аренда обойдется спартаковцам в 500 тысяч евро, окончательный выкуп – в девять миллионов евро.