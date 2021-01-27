Тренер "Аякса" воспротивился возвращению Промеса в "Спартак"

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг выступил против продажи в московский "Спартак" нападающего Квинси Промеса. Наставник считает игрока важным для команды и хочет сохранить его.

Впрочем, с позицией тренера не согласны в руководстве "Аякса", о чем сообщает AD. Именно эта позиция боссов клуба и сохраняет шансы на то, что сделка между амстердамцами и спартаковцами все-таки будет осуществлена.

Напомним, что в последнее время сообщается о возможном возвращении Промеса в "Спартак". "Красно-белые" готовы предложить игроку контракт на 3,5 года и самую высокую зарплату среди футболистов клуба.

Напомним, что Промес выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 годы. За это время он сыграл 135 игр, отметившись 66 голами и 33 голевыми передачами.