10 февраля 2021 15:16

Промес не попал в заявку "Аякса" на игру с ПСВ


EPA

Нападающий амстердамского "Аякса" Квинси Промес не примет участия в четвертьфинальном матче Кубка Голландии по футболу против ПСВ. Нидерландская команда планирует в ближайшее время закрыть сделку по переходу 29-летнего форварда в столичный "Спартак".

О намерениях руководства клуба стало известно De Telegraaf. Ранее спартаковцы сделали "Аяксу" предложение по Промесу, однако пока переговоры ни к чему не привели.

Напомним, что нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В составе москвичей Промес стал чемпионом России.

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