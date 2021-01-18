"Аякс" не стал ни опровергать, ни подтверждать факт переговоров по Промесу

Пресс-служба "Аякса" прокомментировала наличие переговоров о "Спартаком" о переходе Квинси Промеса. Однако это заявление не прояснило ситуации.

В начале январе в российской и голландской прессе появилась информация о заинтересованности московского "Спартака" в возвращении Квинси Промеса. Утверждалось, что голландский полузащитник также хотел бы снова оказаться в московском клубе, где провел лучшие годы своей карьеры. Кроме того, у Промеса возникли проблемы с законом Нидерландов, которые могут могут привести к тюремному заключению и дисквалификации.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", пресс-служба "Аякса" распространила заявление. "Мы не подтверждаем и не опровергаем слухи. Поэтому никаких комментариев".