"Спартак" предложил "Аяксу" различные варианты сделки по Промесу

"Спартак" продолжает активно работать над трансфером Квинси Промеса. Москвичи предложили "Аяксу" три варианта сделки по переходу 27-летнего голландского полузащитника.

Одним из факторов, осложняющих переговоры, является уголовное преследование Промеса в Нидерландах. Не исключена возможность, что Квинси придется вернуться на родину. Поэтому "Спартак" хочет обезопасить себя от возможной потери игрока.

По информации "Спорт-Экспресс", "Спартак" предложил "Аяксу" три разных варианта осуществления перехода. Первый – аренда с последующим выкупом футболиста. Второй путь – трансфер с разбивкой платежей, которые прекратятся в случае возвращения голландца. И третий вариант – перечисление полной суммы, но с возможностью ее возвращения. Пока "Аякс" взял паузу на размышления.