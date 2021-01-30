Андрей Столяров возглавил "Сириус"

Андрей Столяров назначен временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус". Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Недавно образованный городской округ Сириус в Имеретинской долине стал первой федеральной территорией в России. В декабре законопроект об этом был одобрен Госдумой и Советом Федерации, а затем подписан президентом Путиным, став федеральным законом.

Градообразующее предприятие данной территории – одноименный образовательный центр. Это первый опыт создания в РФ обособленного субъекта со своей моделью организации власти, управления, экономики.

Еще одним указом президента внесены изменения в сводный перечень государственных должностей РФ. Он дополнен должностями члена Совета федеральной территории "Сириус", председателя Совета федеральной территории "Сириус"; заместителя председателя Совета федеральной территории "Сириус" и главы администрации федеральной территории "Сириус".

С 2019 года Андрей Столяров является генеральным директором фонда "Инновационный научно-технологический Центр "Сириус" (ИНТЦ). Он окончил Высшую школу экономики и Лондонскую школу экономики и политических наук, изучив специальности "Банковское дело и финансы" и "Финансы и фондовые рынки".

Ранее он работал в структурах Москомспорта и Комитете по телекоммуникациям и СМИ города Москвы, а до назначения в фонд ИНТЦ был заместителем префекта Северного административного округа столицы, передает ТАСС. Андрей Столяров имеет награды и благодарности, он включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.