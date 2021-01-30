"Длинному человеку" пририсовали маску

Полиция Великобритании расследует факт вандализма в графства Сассекс. Известному геоглифу – "Длинному человеку из Уилмингтона" – злоумышленники пририсовали защитную маску.

В полиции отметили, что порча имеющего историческое значение рисунка в меловых холмах является "оскорблением для тех, кто работает над сохранением этого наследия". Повреждение 70-метровой фигуры было обнаружено 26 января.

Геоглиф "Длинный человек из Уилмингтона" представляет собой силуэт человека, который держит в руках две длинные палки. Он был создан около 500 лет назад.