Модные гаджеты с подвохом: как не стать шпионом поневоле

Шпионские штучки уйдут с молотка — в США на аукцион выставлено замаскированное оружие офицеров советской разведки. По крайней мере, так утверждает хозяин коллекции, владелец музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Из-за пандемии галерею пришлось закрыть, а экспонаты продать. Вот лишь несколько из наиболее интересных элементов образа агентов спецслужбы. Мужские туфли с тайником, небольшое отверстие сделано в каблуке. Говорят, в нем легко помещаются фотонегативы, бриллианты и даже яд. Еще один экспонат – копия знаменитого отравленного зонтика, укол которым называют одним из самых загадочных преступлений ХХ века.

Это – казалось бы обычная пачка сигарет. Сразу и не подумаешь, что внутри нее скрыта крошечная видеокамера. Подобный сюрприз и в пепельнице, а еще в перстне. Есть и товары для дам. Например, сумочка, фиксирующая все происходящее, или еще круче – губная помада с миниатюрным пистолетом под названием "поцелуй смерти".

Герои нашего сюжета в американском аукционе не участвовали и стреляющую помаду или подсматривающий галстук не покупали. Они приобрели, казалось бы, безобидные гаджеты – ручки с функцией видеозаписи. Но как только попытались их продать, оказались под следствием. В чем подвох этих модных безделушек? И можно ли распознать агентурные штучки в обыкновенной ручке?

Нижегородский бизнесмен Андрей Пискарев усаживается в полупустом зале заседаний. Для обвинения он — человек со шпионской техникой. Для семьи — отец, подаривший сыну необычный гаджет. Речь о пишущей ручке со встроенной камерой. Прокурор конспектирует ответы подсудимого ручкой обыкновенной. На ней надпись на латыни "Доверяйте своему сердцу".

"Даже по фотографии видно, что камера открыто расположена. Вот световая индикация с обратной стороны", — оправдывается подсудимый.

Своему сердцу Андрей Пискарев доверился, когда купил на борту самолета российской авиакомпании презент будущему первокласснику. Пишущий во всех смыслах слова гаджет. Но в учебе ручка не пригодилась. Решили продать. Покупателем выступил оперативник. "Он попросил сесть в машину, достал ноутбук. Я показал, как она работает. Проверили. Он еще скидку попросил. Но при выходе из машины меня задержали 6 сотрудников ФСБ", — вспоминает незадачливый продавец "шпионской техники".

Спецоперация прошла по всем канонам детективного жанра. Позже в следственном комитете пояснили, что технологичный подарок – настоящий "шпионский гаджет". Кнопка записи почти не выделяется, и глазок камеры заметишь не сразу.

"Получено два заключения судебно-технических экспертиз. Согласно которым изъятое у обвиняемого устройство, выполненное в виде ручки, относится к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — комментирует ситуацию старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области Юлия Склярова.

Словно под копирку — уголовное дело красноярского студента Ганжура Тангатова. Он готовился к ЕГЭ во время пандемии. Выручал телефон с фотокамерой, пока не сломался. На новый денег не хватило. Мама студента до сих пор ругает себя за выбор сына.

Жаргалма Тангатова вспоминает: "У меня финансы в тот момент были ограничены... надо сдавать ЕГЭ... И он нашел вот такой достойный вариант, всего за 1500—1600 рублей. Главное, что нас интересовало, чтобы эта ручка умела фотографировать". О том, что гаджет запрещен, ни мама, ни сын не задумывались. Ручка с камерой свободно продавалась на сайте одного из крупнейших интернет-магазинов.

"Я думал с доски сфотографировать, у соседа попросить тетрадь и сфотографировать. Пару фотографий сделал и понял, что качество очень плохое и ничего не видно. И понял, что деньги на ветер... Решил продать и отбить хотя бы часть затрат", — поясняет Ганжур.

На объявление Ганжура, как и в Нижнем Новгороде, откликнулись силовики. Теперь он – фигурант уголовного дела. Его адвокат Константин Беляев пытается оправдать поступок своего подзащитного: "Как Ганжур пояснял, и это подтверждается материалами дела, он приобретал именно для учебы".

Подобных историй в стране немного, но они происходят с завидной регулярностью. Одно из самых громких дел – в отношении курганского фермера. Он попал под следствие за покупку устройства, определяющего местоположение... теленка. После громкого резонанса в законе появились примечания. Они исключили из уголовной статьи бытовые гаджеты и уточнили критерии запрещенных "шпионских штучек", которые можно привозить из-за границы.

Таможенные инспекторы аэропорта Шереметьево проверяют багаж пассажиров на интроскопах. Говорят, раньше на мониторах была сплошная абстракция. Зато сейчас шпионская "запрещенка" вычисляется "на раз-два". Ведущий инспектор отдела специальных таможенных процедур № 3 таможенного поста "Аэропорт Шереметьево пассажирский" Никита Кузнецов делится профессиональными секретами: "Допустим ручка, в ней же не должно быть проводов. Открыть ручку, посмотреть, что там есть, кроме стержня и пружины".

Такую ручку на днях выловили новосибирские таможенники, заметив на экране интроскопа. Посылку вскрыли, корпус разобрали – внутри оказался USB-порт. Запрещенная начинка нашлась и в часах, изъятых на посту. В их циферблат был встроен мини-объектив. А это – высший пилотаж азиатских инженеров – камера-пуговица. Ее крепят на рубашку вместо обычной, аккумулятор на проводе прячут в карман.

Больше всего таких находок на Кольцовской таможне в Екатеринбурге. Сюда приходит большинство посылок из интернет-магазинов юго-восточной Азии. Ежедневно инспекторы просвечивают тысячи отправлений. Сотни вызывают подозрение. Главный государственный таможенный инспектор таможенного поста "Аэропорт Кольцово почтовый" Кольцовской таможни Михаил Прошутин приводит недавний пример: "В упаковке находился, предположительно, футляр для очков. В нем — очки, а в дужках находятся вставки более темного цвета. Это значит, что там какие-то электронные устройства. Плюс к этому мы видим, что внутри находится USB-кабель".

Из "шпионских" находок на Кольцовской таможне можно создать настоящий музей агента 007. И даже водить по нему экскурсии. Незаконные экспонаты показывает таможенник-криминалист: вот те самые "шпионские" очки – на дужках кнопки и разъем для карты памяти. А это шариковая ручка – в зажим встроена шторка: за ней глазок для камеры.

Любопытно, но под средства негласного получения информации попадают даже отмычки! В прошлом году на них был настоящий бум! А вот число других шпионских заказов поубавилось. И дело здесь, видимо, не только в качественной работе таможни, но и в падении спроса.

Руководитель частного детективного агентства Руслан: "У меня у самого несколько лет назад был полный мешок этих гаджетов. А сейчас эти вещи как хлам для нас, старье. Мы уже давно ими не пользуемся". Руслан профессионально занимается наблюдением за людьми. Говорит, что современные Шерлоки все меньше используют скрытые камеры и "жучки", и все больше уходят в онлайн. Еще недавно техника была гордостью частных сыщиков. Сейчас – старое барахло.

"Прослушка работает через сим-карту. Здесь стоит датчик голоса. Прикрепить можно на двойной скотч кому-то под стол или под сидение машины", — приводит он пример современной слежки.

Вряд ли информация, полученная подобным способом, пойдет человеку на пользу. Скорее, наоборот. Ведь главное назначение такой техники – скрытое наблюдение, которое, по закону, вправе вести лишь сотрудники силовых структур. Все остальное – нарушение неприкосновенности частной жизни и это уголовная ответственность.

"При первом вопросе "что же это такое и откуда оно взялось?" встанет вопрос, как это средство сертифицировалось, как его ввозили. Огромное количество вопросов, на которые поставщик-то и ответить не сможет. У нас правоохранительные органы стараются использовать изделия, которые изготавливаются по заказу правоохранительных органов", — комментирует ситуацию бывший сотрудник ФСБ Александр Беляев.

Он уверен, что даже после скандала с курганским фермером и изменения закона, в нем осталось еще много белых пятен. Аргументом в суде должна стать причина, по которой покупатели приобрели шпионскую технику. Об этом говорят и депутаты. К примеру, член Госдумы Вячеслав Лысаков уверен, что покупка с целью применения в бытовых целях не должна повлечь за собой уголовную ответственность. Однако видеосъемка ручкой, предназначенной для письма, это нарушение неприкосновенности частной жизни.

Адвокатам студента из Красноярска и бизнесмена из Нижнего Новгорода, депутаты советуют доказать отсутствие у их клиентов злого умысла. Пока же дела обоих фигурантов открыты, а все ходы записаны.