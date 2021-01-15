Красноярский бизнесмен "заработал" 110 миллионов рублей на госконтракте

В Красноярске под домашний арест отправили местного бизнесмена Сергея Вакуленко. Его подозревают в хищении более 110 миллионов рублей при поставках медицинского оборудования для Красноярской краевой больницы. По какой схеме было совершено мошенничество? Кто еще может быть в нем замешан?

Просторный подъезд красноярской многоэтажки. У стены замерли сотрудники ФСБ. Силовики готовятся штурмовать квартиру №111, но дверь неожиданно открывается изнутри.

В комнатах – полумрак, на полу – мужчина с голым торсом. Оперативники защелкивают наручники на его запястьях, заодно проводят воспитательную беседу:

"Когда говорят: "Надо открывать", надо открывать сразу. Это констатация факта, чтобы не было лишних страданий".

Задержанный – один из сотрудников строительной организации, которая, по версии следствия, может быть причастна к многомиллионному мошенничеству при поставке медицинского оборудования в Красноярскую краевую больницу. Параллельно силовики наведались и к руководителю строительной компании Сергею Вакуленко. Пока его квартиру обыскивают, дети предпринимателя увлеченно смотрят мультфильмы на большой плазменной панели.

В квартире Сергея Вакуленко следователи нашли массу интересного. Особого внимания заслуживает коллекция наручных часов. Среди хронометров оказались даже премиальные Rolex. В коридоре у дверей в окружении обуви – застегнутый дорожный чемодан. Вероятно, Вакуленко знал о готовящемся визите силовиков, но отправиться в путешествие не успел.

"Подозреваемый, желая извлечь материальную выгоду в свою пользу, путем предоставления в КГКУ "Управление капитального строительства" заключений экспертов, содержащих заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, заменил медицинское оборудование, подлежащее поставке в КГБУЗ "Краевая клиническая больница" в рамках исполнения государственных контрактов, на более дешевое, не соответствующее условиям государственных контрактов. Часть оборудования признана незарегистрированными медицинскими изделиями", – говорит старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

Таким образом, по версии следствия, Вакуленко мог похитить более 112 миллионов рублей. Масштабная реконструкция краевой больницы проводилась в рамках универсиады, которая состоялась в Красноярске в 2019 году. Компания Вакуленко выступала субподрядчиком и оснащала оборудованием хирургическое отделение. Генеральным подрядчиком стала крупнейшая в регионе строительная компания. По данным красноярских СМИ, речь может идти о госконтракте на сумму более 3 миллиардов рублей. Накануне в кабинете исполнительного директора организации Константина Егорова прошли обыски. Также силовики побывали в краевой больнице и дома у главного врача медицинского учреждения.

"В краевой больнице побывали сотрудники следственных органов. Больше информации по этому поводу я дать не могу. Могу добавить, что Красноярская краевая больница в данный момент работает в плановом режиме и оказывает плановую и внеплановую экстренную медицинскую помощь", – говорит пресс-секретарь Красноярской краевой больницы Сергей Головач.

Пока в уголовном деле только один подозреваемый. По решению суда Сергея Вакуленко отправили под домашний арест. Не исключено, что в ближайшее время скандал вокруг аферы в Красноярской краевой больницы пополнится новыми фамилиями.