Утром деньги, вечером трупы

На этой неделе стали известны подробности циничной масштабной аферы, которую провернула банда патологоанатомов из Брянска. Как считают следователи, группировка из врачей и ритуальщиков наживалась на горе людей, потерявших своих близких. Мошенники требовали деньги за выдачу тел. По какому принципу живые определяли платежеспособность умерших? И как люди в белых халатах превратились в бессердечных торговцев?

У морга Брянской областной больницы – мертвая тишина. Железная дверь закрыта, окна зашторены. Заметив съемочную группу, сотрудники затаились в кабинетах.

- Здравствуйте, телеканал "Россия".

Увидев журналистов, медики бросились врассыпную. Почти все врачи и санитары – фигуранты громкого уголовного дела. По версии следствия, они продавали родственникам тела умерших пациентов. Но говорить об этом здесь явно не желают.

- Схема – как она выглядела?

- Мы понятия не имеем.

Зато о махинациях рассказывают сами пострадавшие. Глядя на старую семейную фотографию, двоюродные брат и сестра Трегубовы не могут сдержать слез. Один потерял маму, другая – любимую тетю. Наталья Трегубова не пережила пневмонию, вызванную коронавирусом.

- Позвонили, сказали: с половины одиннадцатого до 11 часов приезжайте, и вы можете забрать. Мы к этому времени приехали, заказали все.

- Патологоанатом Сидорченко потребовал с нас денежные средства за то, чтобы раньше забрать мать, в размере 7100 вместо 2800, ссылаясь на то, что якобы тела выдают только с двух часов. Хотите раньше – пожалуйста. Знаете – как товар!

Владимир Сидорченко – заведующий патологоанатомическим отделением Брянской областной больницы, едва ли не главный специалист в регионе. Следователи полагают, что именно он придумал этот циничный бизнес.

"Заведующий Сидорченко организовал работу отделения так, что выдача тел официально осуществлялась с 14 до 16 часов дня. При необходимости родственникам получить тело быстрее, он получал от них денежные средства и мог уже организовать выдачу тела намного быстрее. Цены варьировались от 2600 и выше", – рассказывает следователь по особо важным делам СУ СК России по Брянской области Иван Дюбко.

Одно из главных доказательств в уголовном деле – любительское видео. На кадрах человек, очень похожий на Владимира Сидорченко, предлагает родственнику умершего пациента оплату по ускоренному тарифу.

- Смотрите, стандартная оплата – это 2600. Чтобы мы тут вам побыстрее все сделали – 5500 и 2600 – 8100.

Изучив эту запись, полицейские задержали Сидорченко в скромном доме в центре Брянска. Патологоанатом встретил оперативников в полуобнаженном виде. Врач явно не ожидал визита полицейских и следователей – перед началом следственных действий успел набросить на себя лишь черную кожаную куртку. Обыски прошли и в патологоанатомическом отделении Брянской областной больницы.

Рядом с кабинетом заведующего до сих пор красуется табличка с именем Владимира Сидорченко. По версии следствия, именно сюда родственники погибших приносили деньги, чтобы получить тела своих близких. Схема, судя по всему, была четко отлажена: ведь для Сидорченко отделение было его территорией, где он устанавливал свои правила.

В самом кабинете оказалось много интересных деталей. Набор скалок для опоздавших сотрудников, рядом – своеобразный таймер до пенсии. В шкафу – мини-бар и сабля. На столе – солидные часы с фигуркой льва и шкатулка с надписью "Царская казна".

Настоящие деньги лежали в тумбочке. На пачках значились фамилии врачей, санитаров и ритуальных агентов. Следователи полагают, что это денежные доли участников преступной группировки.

"Преступная группа включала в себя 18 участников: 11 патологоанатомов и семь ритуальных агентов. Денежные средства, полученные в результате совершения мошеннических действий, распределялись между членами группы в зависимости от объема действий, выполненных каждым участником", – сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Брянской области Ольга Бортулева.

По версии следствия, медики получали деньги за обработку тел вне очереди, а ритуальные агенты – за поставку новых клиентов. Следователи хранят в коробке все изъятые во время обысков деньги у предполагаемых участников группировки – больше полутора миллионов рублей. В одной из упаковок – треть от всей суммы. Увесистая пачка пятитысячных купюр принадлежит самому заведующему отделением Сидорченко.

На российские морги, как и на ритуальный бизнес в целом, давно падает тень недоверия. Его все чаще называют криминальным. Родственникам умерших людей приходится платить едва ли не за каждый шаг по дороге в последний путь. По мнению президента Союза похоронных организаций Павела Кодыша, нужно менять подход в работе ритуальных услуг.

- Нужно отделить медицину от ритуальных услуг – это разные вещи. Отсутствует государственное регулирование.

Почти вся брянская банда патологоанатомов на время следствия осталась на свободе. Под арестом оказался лишь предполагаемый автор жестокой аферы Владимир Сидорченко.

Следственный изолятор №1 УФСИН России по Брянской области. Именно здесь в камере под номером 59 находится заведующий патологоанатомическим отделением местной областной больницы Владимир Сидорченко. Вместе с врачом содержатся еще трое подозреваемых, но уже по другим уголовным делам, тоже связанным с мошенничеством.

Подследственный Сидорченко сначала согласился встретиться со съемочной группой "Дежурной части". Как и положено врачу, он предстал перед телекамерой в синих хирургических перчатках и медицинской маске. Но разговора не вышло – Сидорченко внезапно передумал и отказался давать интервью.

- Пока идет следствие, никаких комментариев и интервью я давать не буду. Извините, до свидания.

- Вам не стыдно было просить деньги с родственников за тела их близких?

- Сейчас идет следствие. Никаких интервью и комментариев я давать не буду. Извините, до свидания.

Пока Сидорченко находится в СИЗО, с делами Брянского морга управляется Светлана Бардашевич. Следствие считает, что она была правой рукой задержанного. Увидев журналистов, дама засуетилась, стала кому-то звонить и хаотично бегать.

- Светлана Ивановна, а кто давал вам указания, чтобы брать деньги?

- К следователю.

- Не толкайтесь! Вы сейчас сломаете нам всю технику.

- Вы мешаете работать.

- Чем вы сейчас занимаетесь? Конкретно, какой работой?

- Вот сейчас в данный момент вскрываем ковидных пациентов. Сейчас я пишу справки о смерти.

- Тоже за них будете деньги просить у родственников? Или все – схема прикрылась?

- Так, ладно, пусть тогда просто стоят, без комментариев.

Пока вероятные участники группировки отнекиваются от вопросов журналистов, в Следственный комитет обращаются все новые пострадавшие от действий то ли врачей, то ли торговцев. По некоторым данным, таких людей уже около сотни.