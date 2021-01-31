Появилась новая гипотеза о начале распространения ВИЧ-инфекции

Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.

Согласно его гипотезе, человек заразился этой инфекцией в 1916 году в Камеруне, пишет газета Daily Mail.

Нулевым пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, который на тот момент был колонией Германии. Тогда военные, терпя лишения от голода, добывали пищу, охотясь на обезьян и других животных. Канадский ученый полагает, что один из солдат поранился во время разделки убитой шимпанзе, а после возвращения из похода стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около 500 человек.

А основной причиной распространения инфекции на тот момент было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. Потом инфекция распространилась и попала за границу – сначала в США и позже в Западную Европу.