Египетские археологи нашли гробницу с мумиями

В Египте археологи обнаружили высеченные в скалах гробницы с мумиями. Их нашли в древнем храме на западе античной столицы страны Александрии. Находка относится к греко-римской эпохе истории Египта.

Кроме мумий в очень ветхом состоянии, сохранились останки позолоченного материала, в который они были завернуты, а также амулеты из золотой фольги. На раскопках работали местные специалисты и археологи из Доминиканской Республики.

В последнее время в Египте часто происходят археологические открытия, напоминает телеканал "Россия 24". Например, в октябре прошлого года во время раскопок некрополя к югу от Каира в тайнике обнаружили 59 нетронутых саркофагов. Ученые определили, что находке более двух с половиной тысяч лет.