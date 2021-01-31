Бывший вратарь "Зенита" и "Арсенала" продолжит карьеру в "Роторе"

Вратарь Игорь Обухов подписал контракт с волгоградским "Ротором". Также ряды волжан пополнит защитник "Астаны" Юрий Логвиненко.

Игорь Обухов является воспитанником "Зенита". Но за родной клуб бывший голкипер молодежной сборной России так и не сыграл. Обухов был отдан в аренду, сначала в "Тюмень", затем в "Арсенал". В последнее время Обухов защищал ворота "СКА-Хабаровск".

"Ротор" в свою очередь расстался с вратарем Александром Довбней, начинавшим чемпионат 2020/21. Напарником Обухова станет хорват Йосип Чондрич.