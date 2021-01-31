Тройное ДТП со скорой помощью в Иванове попало на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент тройного ДТП, произошедшего накануне, 30 января, на пересечении улицы Громобоя и проспекта Ленина в Иванове.

Судя по записи, водитель скорой помощи, ехавший на вызов с включенной сиреной и проблесковыми маячками, попытался пересечь полосу встречного движения, где в него врезался автомобиль Mitsubishi.

Затем в машину медиков въехала еще одна легковушка – таксисту не хватило времени на то, чтобы среагировать на изменение дорожной обстановки и уйти в сторону.

Как сообщают местные СМИ, никто из участников аварии серьезно не пострадал, в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит определить степень вины водителей.