Сочинский "Форсаж": момент массовой аварии попал на видео

Три автомобиля столкнулись в среду на выезде из аэропорта в Сочи, при этом одна легковушка оказалась на крыше "Нивы". Камера регистратора зафиксировала опасный момент.

На кадрах видно, что водитель двигавшейся на высокой скорости Toyota поздно заметил остановившееся на крайней полосе такси. При попытке сместиться влево он зацепил отечественный внедорожник, а затем протаранил и Volkswagen извозчика. В итоге Toyota оседлала "Ниву".

Легкие травмы в аварии получила одна женщина. На дороге образовалась пробка из-за перекрывших полосы машин.