Открывшийся капот стал причиной массового ДТП с участием автобуса. Видео

Регистратор запечатлел момент аварии с участием пяти транспортных средств, произошедшей в минувшую пятницу, 29 января, в Новом Уренгое.

На записи видно, что у автомобиля УАЗ открылся капот. Водитель не справился с управлением и буквально вышиб на встречную полосу попутный кроссовер, а затем въехал в легковушку.

В свою очередь, протараненное авто, оказавшееся на "встречке ", столкнулось с двумя машинами, одна из которых врезалась в автобус, из которого и велась съемка.

По предварительным данным, никто из участников инцидента не получил серьезных травм.