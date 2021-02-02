Яма на дороге стала причиной массового ДТП в Южно-Сахалинске

Автобус протаранил пять автомобилей во время обгона в Южно-Сахалинске. Водитель винит во всем техническую неисправность и кочку на проезжей части. Момент столкновения попал на видео.

ДТП произошло в первой половине дня 2 февраля на проспекте Мира. Судя по кадрам с камеры регистратора, водитель пошел на обгон конкурента, но на скорости не совладал с автобусом, который попал в яму на дороге.

"Там на этом участке асфальт зимой проседает, из-за этого яма плавная, но неприятная", – отметил местный житель.

В итоге автобус протаранил Kia Sorento на встречной полосе, а затем врезался в четыре припаркованные машины, среди которых оказался и медицинский УАЗ. Никто не пострадал, пассажиров в салоне автобуса в момент ДТП не было.

Сам виновник аварии утверждает, что у его транспортного средства сломалась рессора.