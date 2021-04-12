Водителю стало плохо: маршрутка устроила массовое ДТП в Рязани. Видео

В понедельник, 12 апреля, на северо-западе Рязани на мосту через реку Трубеж маршрутка устроила массовое ДТП.

На кадрах, снятых камерой наблюдения, видно, как автобус на высокой скорости проносится по дороге, задевая машину, а затем врезается группу автомобилей, стоящих на светофоре.

По данным издания 62info.ru, в аварии пострадали 9 человек. Пятеро из них, включая годовалого ребенка, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальным помощь была оказана на месте происшествия.

По словам очевидцев, автобус потерял управление из-за того, что водителю стало плохо.