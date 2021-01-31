В Россию экстрадирован бизнесмен, "задолжавший" казне три миллиарда рублей

Бизнесмен, объявленный в международный розыск, экстрадирован из Испании в Россию, об этом в воскресенье, 31 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, с 2011 по 2016 годы Андрей Кушуль наладил изготовление фиктивной бухгалтерской документации. Вместе с подельниками он вносил ложные сведения в финансовые отчеты своей фирмы, занимавшейся импортом снегоходов и гидроциклов.

За счет этих манипуляций предприниматель уклонился от уплаты налогов на крупную сумму – около 2,8 миллиардов рублей. Общий ущерб от его деятельности превысил три миллиарда рублей.

Мужчина скрылся пределами страны, но был задержан на территории Испании по запросу полицейских из Санкт-Петербурга, которые расследовали возбужденное в отношении него уголовное дело.