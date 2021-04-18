Из Испании экстрадирован россиянин, обвиняемый в мошенничестве

В Москву из Испании доставили россиянина, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, Алексей Герман и его сообщники составили поддельные договоры на поставку материалов и оборудования на сумму более 7 миллионов рублей. Деньги перевели на счет подставной фирмы, передает телеканал "Россия 24".

По версии следствия, в октябре 2017 года Илья Сафронов, главный специалист отдела сопровождения инвестиций Департамента бюджетирования и экономики Управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры", вступил с Германом в преступный сговор с целью хищения денежных средств учреждения в особо крупном размере. Герман предоставил Сафронову необходимые сведения подконтрольной ему компании для составления договора о поставке материалов и оборудования для нужд учреждения, и обеспечил его фиктивное заключение.

За якобы поставленные товары и оборудование были перечислены денежные средства в размере более 7,5 миллиона рублей – соучастники похитили их, причинив учреждению значительный ущерб, сообщает Следственный комитет.

В августе 2018 года Химкинский горсуд Московской области признал Сафронова виновным в совершенном преступлении, приговорив его к 3 годам лишения свободы. Герману в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, однако он скрылся от органов предварительного следствия и покинул территорию РФ. В 2018 году его объявили в международный розыск, а позднее – нашли на территории Испании. В 2021 году постановлением Совета Министров Королевства Испания принято решение о его экстрадиции в Россию.