Спонсора ФБК разыскивают по уголовному делу о крупном мошенничестве

В России возбудили уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактами, совершенного в особо крупном размере. Как сообщают в Следственном комитете, в результате аферы организованной группе удалось завладеть более чем 30 миллионами рублей.

По делу разыскивают Александра Хоменко – руководителя двух фирм и спонсора скандально известного Фонда борьбы с коррупцией, признанного иностранным агентом. По версии правоохранительных органов, Хоменко резко завысил стоимость контрактов на капремонт техникума в Подмосковье и вместе с соучастниками присвоил излишек средств.

"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в мошенничестве, и он объявлен в розыск. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, а также соучастников преступлений", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.