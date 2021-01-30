Спонсора ФБК обвиняют в мошенничествах с госконтрактами

Спонсор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александр Хоменко обвиняется в трех эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой. Уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО "Строй инжиниринг" и ООО "ВИП Сервис" Александра Хоменко возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах юрлица, которыми фактически руководил Хоменко, заключили 10 госконтрактов с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом. Предметом этих контрактов были работы по капитальному ремонту здания техникума.

Хоменко и другие лица, действовавшие совместно с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц Минобразования Московской области, сообщает Следственный комитет: в документы были внесены заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. В результате соучастники похитили более 30 миллионов рублей, полученных из бюджета Московской области в качестве оплаты по госконтрактам.

По данным СКР, Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и сейчас скрывается на Украине. Вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества. Хоменко объявлен в розыск.